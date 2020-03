Home Molise Da Macchiagodena l’accorato appello del sindaco Ciccone: “Non vi muovete da casa” 14 marzo, 2020 teleaesse.it Molise

“Questi giorni così particolari, sono strani e difficili anche per noi amministratori che stiamo lavorando incessantemente per far fronte ad una situazione di estrema emergenza. Soprattutto per i sindaci dei nostri piccoli comuni che si trovano costretti a confrontarsi con qualcosa di inimmaginabile: Una pandemia! Gli altri anni in questo periodo eravamo alle prese con lo sfalcio dell’erba ai bordi delle strade, qualche buca sul manto stradale da sistemare o la tinteggiatura di qualche ringhiera arrugginita durante l’inverno.

Quest’anno, invece, ci troviamo a dover affrontare una pandemia! Ogni giorno combattiamo fra DPCM e ordinanze, fra avvisi e chiusure, fra circolari ed autocertificazioni. Abbiamo lavorato per anni per cercare di vedere i nostri paesi pieni di gente, ora, il nostro sogno è di vederli vuoti. Abbiamo sulle spalle la responsabilità della salute dei nostri concittadini, ma è la nostra missione ed è in momenti come questi, che ci sentiamo, più che mai, orgogliosi di rappresentare i nostri paesi.

Non chiediamo nulla, solo la vostra comprensione e la vostra collaborazione. Per questo rinnoviamo l’invito a tutti voi, (compreso quanti, pur guardando i nostri borghi da un oblò hanno per tutto la soluzione e per tutti un rimprovero) di restare a casa e di uscire solo per estrema necessità. L’obiettivo non è quello di trovare un pretesto per uscire ma quello di riflettere e trovare le motivazioni per restare a casa“.