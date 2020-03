Home Attualità Coronavirus, la solidarietà dell’Alto Molise con il flashmob a Villa San Michele 14 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità, Video

Il cuore ferito dell’Italia pulsa forte nei paesi del meridione. La drammatica situazione che sta attraversando la Penisola spinge sempre di più gli utenti della rete a scrivere denunce, riflessioni e critiche poi condivise attraverso video e canzoni. In queste ore abbiamo assistito ai canti dei napoletani intonati sui balconi delle loro abitazioni, alle interpretazioni più svariate dell’inno di Mameli, agli appelli dei governatori, ai messaggi accorati dei sindaci. Il web mai come adesso si dimostra uno strumento efficace anche sul profilo sociale.

L’ultima iniziativa, nata proprio sulla rete, per ringraziare l’incessante impegno di medici, infermieri e volontari è stata incarnata attraverso un flashmob: un lungo applauso organizzato, a mezzogiorno di oggi, sgorgato dagli animi di tanti italiani ed italiane in diverse città dello stivale. Anche le realtà più piccole, isolate e spesso dimenticate, dove a stento arriva il segnale della telefonia mobile, hanno voluto dare la loro testimonianza.

E’ il caso di Villa San Michele, in provincia d’Isernia, una frazione di appena 100 anime. Un gesto simbolico, quanto commovente, inscenato da circa una decina di abitanti, che si sono dati appuntamento in strada per esprimere gratitudine a chi si sta adoperando, rischiando la vita, per aiutare il prossimo.

“Pagliarone“, così denominata prima del 1961 la frazione di Vastogirardi, non possiede nessun esercizio commerciale. Giovani ed anziani durante il tempo libero si incontrano fra le mura di un accogliente circolo ricreativo, luogo in cui condividono piacevoli momenti di svago. Parte da qui l’applauso e l’abbraccio ideale delle comunità dell’Alto Molise a tutte quelle persone ed agli operatori che stanno vivendo situazioni difficili.

Guarda il Video