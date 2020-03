Home Cronaca Ad Agnone si attiva la Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio 12 marzo, 2020 teleaesse.it Cronaca

Attivato ad Agnone il sistema Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio destinato agli anziani e portatori di handicap, “In questi giorni – spiega il sindaco Marcovecchio – la Protezione Civile Regionale ha ricevuto molte richieste da parte di cittadini, prevalentemente anziani soli e persone allettate, che hanno difficoltà a reperire medicine o ad uscire di casa per acquistare alimenti e che quindi necessitano di assistenza. Tale criticità è stata riscontrata soprattutto nei piccoli comuni della nostra Regione.

Per questo motivo La Regione Molise, ha deciso di attivare il sistema R.E.COR.D. (Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio). Il Servizio, ovviamente, è rivolto alle reali necessità, non diversamente risolvibili e a situazioni che richiedano una particolare attenzione. Nello specifico il sistema R.E.COR.D. prevede i seguenti servizi: trasporto medicinali e viveri o quant’altro per anziani, persone sole, diversamente abili, o in quarantena; altre attività, previa autorizzazione del Servizio Regionale di Protezione civile. Le modalità di attivazione del servizio sono le seguenti:

La richiesta dovrà pervenire dal Privato Cittadino al Comune e non dai privati direttamente alle Organizzazioni di Volontariato. Il Comune contatterà l’Organizzazione di Volontariato e dovrà provvedere a dare ai volontari tutte le informazioni necessarie: tipologia di servizio, con le indicazioni chiare sull’attività da svolgere; tipologia di soggetto destinatario del servizio (es. se il soggetto è in quarantena o se si stratta solo di soggetti fragili, anziani ecc), numero di telefono, indirizzo e località del richiedente.

Per quanto riguarda il territorio del nostro Comune, così come da comunicazione ufficiale pervenuta dalla Regione Molise Servizio di Protezione Civile, l’Organizzazione di Volontariato che si è resa disponibile ad effettuare tali servizi è l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone. Pertanto invitiamo la Cittadinanza che avesse bisogno di attivare il servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio, di contattare il Comune di Agnone al numero 0865.723219 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

L’operatore comunale che risponderà, prenderà in carico la richiesta e provvederà ad attivare l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone. Riteniamo sia doveroso dare un segnale affinché i nostri anziani, i disabili e le persone sole e/o in difficoltà possano vivere questa emergenza senza ulteriore ansie“.

Comunicazione anche dal reumatologo dell’ospedale agnonese dott. Franco Paoletti. “Si informano i pazienti in cura presso Centro Reumatologico di Riferimento Regionale dell’ospedale di Agnone –comunica Paoletti – che sarà garantita la continuità di cura domiciliare con l’invio dei piani terapeutici direttamente alle farmacie ospedaliere di riferimento: Campobasso, Termoli e Isernia (Venafro/Agnone) così come disposto dalla Asrem. Per informazioni: 0865.722311 reparto di reumatologia ore 8.00 alle ore 13.00 mentre per le urgenze chiamare il 347.79.33.348“.

Vittorio Labanca