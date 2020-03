Coronavirus – Castel di Sangro, parlano i consiglieri di Progetto Comune: “Uniti ce la faremo”

Esprimono solidarietà alla cittadinanza i consiglieri di opposizione Alfredo Fioritto, Daniele Marinelli e Diego Carnevale sulla situazione che si sta verificando in queste ore a Castel di Sangro.

“La nostra comunità vive giornate di grande e comprensibile preoccupazione, anche alla luce del primo caso positivo di coronavirus nella nostra città“. Scrivono in una nota.

“L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di attenersi molto scrupolosamente alle direttive e alle raccomandazioni del Governo, della Regione Abruzzo, delle autorità cittadine e delle autorità sanitarie. È una fase molto seria che necessita grande responsabilità da parte di tutti.

Questo è il momento della massima precauzione e dell’unità della comunità. Apprezziamo la costituzione di un’unità di crisi e del centro operativo comunale per fronteggiare l’emergenza e in quella sede, come nei quotidiani e continui contatti con il Sindaco, lavoreremo costantemente per la gestione di questa fase di grande difficoltà, mettendo a disposizione anche le tante sollecitazioni che in queste ore riceviamo dai cittadini e tutte le idee e le proposte che pensiamo possano essere utili. Fidiamoci delle autorità, dell’unità di crisi, del Sindaco, del Consiglio Comunale. Tutti stanno lavorando con grande compattezza per contenere questa emergenza ma molto dipenderà anche dal nostro comune senso di responsabilità.

Un forte ringraziamento a quanti, in particolare tra i commercianti, hanno assunto iniziative autonome e non scontate per favorire il contenimento del virus, chiudendo temporaneamente i loro esercizi. Un pensiero particolare – concludono i consiglieri di Progetto Comune – al nostro concittadino che ha contratto il virus, alla sua famiglia, a tutti coloro che stanno vivendo momenti di grande apprensione. Bisogna combattere. Uniti, ne verremo fuori“.