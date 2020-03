Home Attualità Emergenza coronavirus, ristoranti e pizzerie annunciano la chiusura 10 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Sono in numero crescente le attività ristorative che in queste ore – sia in Abruzzo che in Molise – stanno annunciando la chiusura per l’emergenza coronavirus. Lo fanno attraverso videomessaggi sui social o brevi comunicazioni, per illustrare le decisioni adottate finalizzate a tutelare la salute dei dipendenti e della clientela.

Ovviamente non è un obbligo. Ed infatti sono ancora tanti i ristoranti e le pizzerie che, rispettando rigorosamente i canoni dettati dal decreto emanato ieri sera, continueranno a rimanere aperti. E’ per questo che suggeriamo di contattare in anticipo le attività in cui si desidera recarsi.