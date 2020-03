Home Molise Coronavirus, il vescovo Palumbo scrive la preghiera per i fedeli della diocesi 7 marzo, 2020 teleaesse.it Molise

“Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male! Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci nel Tuo grande amore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.”

Questa la preghiera che ascolteremo fino a fine mese al termine di ogni Santa Messa e prima della Benedizione finale dei riti religiosi. Lo ha stabilito il Vescovo di Trivento, Mons. Claudio Palumbo, dettando diverse altre norme che i sacerdoti dovranno far osservare ai fedeli nel corso delle funzioni e riti religiosi. Un momento difficile quello che stiamo vivendo con una pandemia che non trova freni. Insieme alla scienza ecco dunque anche la religione scende in campo per cercare di debellare una patologia che oramai abbraccia tutte le regioni d’Italia.