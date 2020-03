Home Attualità Agnone, Caracciolo ospedale di area particolarmente disagiata 6 marzo, 2020 teleaesse.it Attualità

Ospedale di Agnone come Presidio Ospedaliero di Area Particolarmente Disagiata e vista l’emergenza in atto la stessa struttura sanitaria potrebbe diventare più “efficiente” sotto il profilo sanitario e delle prestazioni erogate. Questo, da fonti ufficiali, il futuro a breve termine del San Francesco Caracciolo.

“Stanno dando seguito a quella promessa fatta – ha affermato il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio – ma aspettiamo di leggere il Pos che davvero inquadra il nostro nosocomio come Ospedale di Area Particolarmente Disagiata. Un merito che va dato a chi assiduamente ci ha lavorato come il Prefetto Guercia che riuscì a tessere i rapporti con il sottosegretario del Governo e Commissari e sub Commissari. Abbiamo raggiunto risultati anche se si aspetta ancora un incontro con il Ministro Provenzano riguardo all’ospedale alto molisano. Promessa fatta nel corso della sua visita nell’ospedale di Agnone ma da allora non si sa più nulla. Un risultato importante ed un grazie a chi si è speso e lavorato in silenzio e dietro le quinte per raggiungere questo traguardo“.

Ora si attende un futuro più roseo di una struttura sanitaria che è punto di riferimento di salvaguardia della salute per tante popolazioni del Molise altissimo e del vicino Abruzzo.

V.L.