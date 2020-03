Home Molise GAL Alto Molise, pubblicati 3 bandi 2 marzo, 2020 teleaesse.it Molise

La scorsa settimana è arrivato il via libera da AGEA, per il tramite della Regione Molise, alla pubblicazione di tre bandi del GAL che sosterranno gli Enti Locali nella infrastrutturazione turistico ricreativa del territorio, le imprese della trasformazione con investimenti tesi ad aumentare la competitività e gli operatori locali nell’accoglienza turistica del territorio. I bandi sono pubblicati B.U.R.M. n. 6 del 15 febbraio e n. 9 del 29 febbraio 2020 e sono disponibili e scaricabili anche sul sito www.galaltomolise.it

La Presidente Serena Di Nucci afferma: “dopo una serie di attività poco visibili all’esterno, che hanno consentito al GAL di avviare la gestione e l’animazione territoriale e di accreditarsi sia a livello locale che nazionale, essendo alla prima esperienza di gestione di un Piano di Sviluppo Locale, ora arriva il momento di mettere in campo concretamente le risorse per sostenere sia il tessuto produttivo che quello istituzionale locale nel migliorare ed aumentare la capacità di offerta e di competitività. Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di un primissimo risultato che ci ha visto quotidianamente al lavoro per condividere e mettere a punto i testi con la Regione ed AGEA, seguendo un percorso di metodo che viene dalla programmazione dei fondi comunitari. Ora aspettiamo fiduciosi che il tessuto imprenditoriale dell’area risponda positivamente insieme agli Enti Locali”.

Il Direttore Mario Di Lorenzo entra nel dettaglio tecnico specificando che “sono due bandi che hanno una dotazione finanziaria di 350.000,00 euro per gli Enti Locali, di 300.000,00 euro per le imprese della trasformazione e di altre 300.000,00 euro per l’accoglienza turistica. Gli Enti Locali vengono stimolati ad organizzarsi in “comunità di progetto”, premiando i Comuni che si aggregano attorno un progetto condiviso e capace di dare continuità anche nella futura programmazione post 2020 dove l’aggregazione sarà premiata ancora di più. Alle imprese si chiede di investire per migliorare la competitività aziendale ma, nello stesso tempo, aggregandosi in una logica di rete. L’ulteriore bando intende sostenere l’organizzazione e l’accoglienza turistica del territorio fornendo possibilità di adeguare le strutture esistenti in un ampio ventaglio di operatori, dall’agricoltura al turismo e artigianato. A breve sarà pubblicato anche il bando sulle cooperative di comunità, il cui testo è in corso di valutazione da parte di AGEA. Sia per i bandi rivolti agli Enti locali che alle imprese – conclude Di Lorenzo – ci aspettiamo una buona qualità dei progetti, considerato che già dallo scorso autunno la nostra struttura tecnica ha attivato una forte azione di animazione, tramite incontri sul territorio, per consentire di comprendere al meglio i contenuti e le opportunità. A tal fine ricordiamo che la struttura tecnica del Gal Alto Molise, sita di fronte l’Ospedale ‘Caracciolo’ di Agnone è disponibile per qualsiasi tipo di approfondimento o informazione sui bandi.”

I Comuni interamente interessati sono quelli di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi.

V.L.