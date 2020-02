Castel di Sangro, la rivista ‘Bella’ esalta la dermoartestetica di Katia Buonandi

Lo storico mensile cartaceo, dedicato a tuttotondo al pianeta femminile, nell’ultimo numero di marzo racchiude un interessante approfondimento sulla Dermoartestetica, che la splendida Katia Buonandi conduce da decenni a Castel di Sangro.

Un Centro ideato e creato da lei stessa – verso la metà degli anni ottanta – con l’obiettivo di proiettare la sua idea innovativa nella piccola provincia sangrina.

Una scommessa vinta a pieno titolo, grazie ai costanti aggiornamenti professionali ed ai corsi sostenuti con i grandi maestri del settore.

Chi ha buona memoria ricorderà l’intervista che rilasciò all’emittente locale TeleAesse – correva l’anno 1986 – insieme ad altre donne distintisi in vari ambiti sul territorio. Katia raccontò l’inizio della sua avventura professionale, appena maggiorenne, “la più giovane imprenditrice locale” – si disse durante la trasmissione. Ma probabilmente lo era di tutto l’Abruzzo.

Oggi, dopo prestigiose affermazioni, la castelsangrina conserva entusiasmo ed intraprendenza, come allora. Pochi giorni fa, alternando gli innumerevoli impegni professionali, ha superato l’undicesimo esame (quindici previsti) per diventare docente massaggiatore. Una qualifica riconosciuta a livello internazionale che molto presto diventerà un’altra risorsa per l’utenza del modernissimo Centro di via Ponte Nuovo, 14.

L’articolo realizzato sulla rivista ‘Bella’, acquistabile nelle edicole italiane, va a coronare un successo imprenditoriale in continua evoluzione, che si antepone fra le eccellenze della nostra Provincia.