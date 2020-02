Home Abruzzo Taekwondo, bronzo per Odone Santucci agli open di Svezia 24 febbraio, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Il taekwondo altosangrino ancora in evidenza a livello internazionale.

Odone Santucci, atleta di spicco della Olimpica Kumgang del maestro Emanuele Carafa conquista una preziosa medaglia di bronzo in Svezia in uno degli Open più difficili d’Europa.

L’atleta di Civitella Alfedena, seguito in questa trasferta dal maestro Calvino Cutturone del centro taekwondo Celano, riscatta l’insoddisfacente prova ottenuta due giorni prima nella President Cup dove era stato sconfitto agli ottavi di finale da un forte atleta danese, questa volta riporta a casa il bronzo e punti che lo quotano nel ranking mondiale.

Odone, dall’età di 4 anni, frequenta la palestra del Maestro Emanuele Carafa che ha Sedi a Villetta Barrea, Castel di Sangro e Pescasseroli, il ragazzo, ora sedicenne, non è nuovo in queste imprese, nel dicembre 2018 ha partecipato come atleta della Nazionale Italiana di taekwondo agli europei in Spagna dopo aver vinto importanti competizioni tra cui il Campionato Italiani e la Coppa Italia, nel febbraio 2019 ha conquistato la medaglia d’argento in Olanda nello storico “Datch Open” ed oggi, alle medaglie già citate aggiunge quella, molto importante, vinta in Svezia.

Anche in Italia, per il ragazzo, la stagione agonistica è iniziata molto bene con due ori in due gare, il primo conquistato a metà dicembre nelle Marche e il secondo a metà gennaio in Lombardia.

Ora, per Odone, si avvicinano altri importanti appuntamenti in Italia e all’estero tra cui il Campionato Italiano che si disputerà a Genova nel mese di marzo e il campionato europeo per club che invece verrà disputato in Croazia ad Aprile.

Forza Odone!