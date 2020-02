Home Attualità Agnone, 25 anni della visita di Giovanni Paolo II: convegno “Un uomo, un pontefice, un Santo” 22 febbraio, 2020 teleaesse.it Attualità

Il 19 marzo di 25 anni fa il Santo Padre Giovanni Paolo II faceva visita ad Agnone. Un vero ed unico evento che viene celebrato ogni anno nella cittadina alto molisana dove esiste un museo dedicato alla visita del Pontefice con gli oggetti, la poltrona e tutto ciò che Papa Wojtyla ha toccato o ricevuto dai presenti. Per la prossima festività in onore di San Giuseppe (19 marzo) è in programma nel motto del pontificato di Giovanni Paolo II “Totus Tuus” la celebrazione di un pomeriggio dedicato al Papa Santo.

“Un uomo, un pontefice, un Santo” questo il tema del convegno che si svolgerà nell’are convegni del Museo della Campana dei Marinelli intitolato proprio a Giovanni Paolo II. Con lo scoprimento e la benedizione di una targa in bronzo evocativa dell’evento, inizierà, alle ore 15.30, l’incontro con il saluto delle autorità e la proiezione del documentario “Un santo fra noi”.

Quindi Gabriella Marinelli modererà l’intervento del sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio (figlio del compianto Franco che come primo cittadino nel 1995 diede il benvenuto al Papa in terra agnonese) sui ricordi di quel 19 Marzo 1995. “Una giornata memorabile” soprattutto per la Pontificia Fonderia dove il Papa assistette alla fusione di una campana, sarà nelle rievocazioni di Gioconda Marinelli. Giuseppe D’Onofrio, invece, parlerà dei “Pontefici e campane, uno stretto connubio” mentre Franco Di Nucci intratterrà i presenti su “Il Papa ed il mondo del lavoro nel giorno di San Giuseppe Artigiano”.

Il presidente della Pro loco, Giuseppe Marinelli, si emozionerà di come “Agnone accolse il Papa” in quella storica data. Le conclusioni saranno affidate a Mons. Claudio Palumbo, Vescovo della Diocesi di Trivento, che, a seguire, alle ore 18.30, presso la chiesa Maria Santissima di Costantinopoli, officerà la Santa Messa con la benedizione della “Campana di San Giovanni Paolo II” appositamente fusa dai Marinelli e che sarà inviata alle missioni dei Padri Caracciolini in Congo. Una giornata da vivere intensamente in memoria del Papa morto nel 2005 e che fu eletto agli onori degli altari come Santo nel 2014, la cui ricorrenza liturgica si celebra il 22 ottobre di ogni anno.

Vittorio Labanca