La festa dagli “Accasati” compie 45 anni, ancora in vendita i biglietti

Sono 45 anni che la Festa degli Accasati (Derr’ Accaseate, come realmente si chiama nell’idioma agnonese) si svolge la sera del sabato antecedente il Carnevale. E questa’anno la serata di gala, perché la particolarità è anche quella di sfoggiare delle mise particolari da parte delle signore, si svolgerà sabato prossimo, 22 febbraio presso il teatro Italo-Argentino. Una volta all’anno la magnifica sala del teatro agnonese si trasforma.

Via le poltrone per far posto a tavoli tondi o ovali dove le coppie (perché preferibilmente la serata è riservata a coppie, una volta sposate per questo “accasati”) potranno gustare un rinfresco appositamente confezionato per la serata, ma soprattutto un arredamento tutto particolare e tanto spazio per far ballare perché da sempre un’orchestra dal vivo intrattiene i presenti fino a circa l’alba. Una serata davvero bella riservata ad una ottantina di coppie, che negli ultimi anni si sta rivalutando dopo un periodo di stasi, grazie anche a diverse new entry nel comitato organizzatore che hanno “rinfrescato” lo svolgimento della serata.

Anticamente era il palasport a intrattenere gli “accasati” quando ad allietare l’evento erano cantanti come Orietta Berti, I Casadei, Fausto Papetti ed altri vip dell’allora panorama musicale nazionale. Le coppie partecipanti erano più del doppio e provenienti da tutto il Molise e dal vicino Abruzzo. Festa copiata attualmente in molti paesi del circondario che non ha però scoraggiato gli organizzatori a proseguire negli anni.

Ora ci si diverte tanto: si balla su ritmi del liscio, dei brani più noti degli anni 70, 80 e 90; si cena, e, per i presenti anche un’apposita lotteria con tantissimi premi in palio: da viaggi a manufatti artigianali agnonesi. Infine (sempre intorno alle 2 del mattino) una piacevolissima spaghettata è l’improvvisata graditissima per i partecipanti che hanno a disposizione per l’intera serata l’open bar gratuito mentre una rosa omaggio per le signore è il cadeau classico riservato dagli organizzatori. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per la Festa degli Accasati che di diritto è nelle tradizioni agnonesi che non devono tramontare.

,