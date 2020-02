Home Sport Pescopennataro entra nel circuito dello sci di fondo, FISI omologa la pista “Abeti soprani” 16 febbraio, 2020 teleaesse.it Sport

Sci e stazioni sciistiche alto molisane. Se i nomi più comuni sono Campitello Matese e Capracotta a sgomitare sempre più per entrare nei nomi che contano di più nel ‘Circo Bianco’ della Regione è Pescopennataro.

L’ex sindaco Pompilio Sciulli (foto), oggi presidente dell’Anci Molise, non si arrende. Il comune altomolisano può a pieno titolo entrare nel comprensorio e quindi nel circuito del Molise altissimo dello sci di fondo.

A dare ragione a Sciulli i tecnici federali della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) che qualche giorno fa hanno omologato la pista “Abeti Soprani”. E l’omologazione arriva in questo 2020 che consacrerà anche il secolo dello Sci Club di Pescopennataro. Un circuito quello dell’Abeti Soprani che non vuole assolutamente essere antagonista alla blasonata pista ‘Di Nucci’ di Capracotta ma esser complementare per un turismo invernale e di sport di tutte le aree alto molisane.

Ma mentre c’è da compiacersi per gli sforzi messi in essere dal sindaco Carmen Carfagna e da tutta l’amministrazione, da Simonluca Sciulli parte integrante dello Sci Club, da Vincenzo Margiotta profondo conoscitore della pista da fondo che con sudore e olio di gomito ha sempre tracciato e gestito quello che è un vero circuito e da parte di tanti altri volenterosi che si impegnano per lo sviluppo del piccolo paese altomolisano, diventa stridente come Pescopennataro rimanga “figlio di un Dio minore” per quanto concerne i finanziamenti per gli impianti da sci.

Campitello vedrà a breve un finanziamento di 30 milioni di euro grazie ad un contratto Istituzionale di Sviluppo tra il sindaco del Comune di San Massimo, Alfonso Leggieri, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e Domenico Arcuri Amministratore delegato di Invitalia. 30 milioni destinati alla costruzione di nuove infrastrutture e impianti da sci sul versante di Roccamandolfi, il potenziamento di quelli più obsoleti sul Pianoro di Campitello Matese e la realizzazione di un impianto di innevamento programmato tecnicamente avanzato e all’avanguardia oltre alla realizzazione di una telecabina che congiungerà Campitello con Roccamandolfi.

Capracotta dal canto suo, aspetta un finanziamento di circa quattro milioni di euro non solo per la realizzazione di una pista da skiroll, ma anche per gli impianti di Monte Capraro che davvero cambieranno il centro sportivo-sciistico del Molise altissimo. Pescopennataro non si lecca le ferite ma decisamente tende a farsi conoscere e farsi considerare nel panorama regionale che avrebbe dovuto tenere in considerazione il paese che merita una vetrina alla pari delle altre due ben note località molisane così come hanno consacrato i tecnici della Fisi omologando la pista degli Abeti Soprani.

Vittorio Labanca