Carnevale 2020, gli appuntamenti in Alto Molise

Una decina di giorni al Carnevale che quest’anno cade il 25 di questo mese e già molti paesi o associazioni sono ad organizzare u evento che, per esempio ad Agnone, non suscita più interesse. Fino ad un decennio fa i carri allegorici in carta pesta alti quasi fino ai tetti delle abitazioni richiamavano tantissima gente ed anche dai paesi limitrofi ad Agnone giungevano gruppi in maschera.

Poi la stessa Pro Loco non ha finanziato più il Carnevale dedicando gli sforzi economici alla Ndocciata e decretando così la fine di quella che era una bella tradizione alto molisana, oggi rimasta puro divertimento dei bambini. A dare una speranza di ripresa quest’anno è l’Associazione “Prospera” di Poggio Sannita che sabato 22 febbraio a partire dalle ore 15.00, da via Roma, darà vita al ‘Carnevale Poggese’ con una sfilata alla quale sono invitati tutti a partecipare. La stessa associazione premierà le maschere più belle.

Ad Agnone oltre al Carnevale dei bambini organizzato dall’Oratorio francescano è da citare l’encomiabile sforzo di Clemente Zarlenga che, da anni oramai, raduna con se ragazzi in maschera, suonatori di organetti e altri strumenti, volontari, per portare un sorriso e allegria nelle case di riposo e agli ospiti meno fortunati delle strutture presenti ad Agnone.

Domenica 23 febbraio alle ore 15.30 il gruppo di Zarlenga andrà presso gli anziani della Casa di Riposo di San Bernardino. Quindi il giorno seguente (lunedì 24 febbraio) sempre alle ore 15.30 saranno nel centro “dopo di Noi” sito al bivio di “Secolare” e probabilmente il gruppo non negherà la presenza anche in altre strutture presenti nei paesi limitrofi. “Basta un sorriso” afferma Clemente per portare qualche momento di spensieratezza. Chiunque di buon cuore può unirsi al gruppo dei volontari per far gioire per qualche ora chi è davvero meno fortunato di tanti. Un bravo a Clemente che ricordiamo è il promotore di ogni iniziativa benefica anche per raccolta fondi che viene organizzata ad Agnone.

Vittorio Labanca