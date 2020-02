Home Politica Cerroni candidata alla Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici 11 febbraio, 2020 teleaesse.it Politica

Ha preferito Facebook come mezzo per comunicare le proprie intenzioni di candidarsi alla Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici. Parliamo dell’agnonese Caterina Cerroni inserita nel Pd regionale e nazionale che ultimamente è riuscita tramite il suo amico Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, a far giungere ad Agnone il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, per le problematiche della sanità e delle aree interne.

“Mi candido a diventare Segretaria nazionale dei Giovani Democratici –si legge nello scritto della Cerroni- La parola congresso viene dal latino “camminare insieme”: io camminerò con Davide Skenderi, lo avete conosciuto alla guida della splendida Federazione di Milano. Insieme a noi, compagne e compagni da ogni Regione, da ogni territorio d’Italia. Saremo al servizio delle idee, della lotta di ognuno per rendere i Giovani Democratici una comunità all’altezza dei nostri sogni, uno strumento all’altezza di chiunque sia rimasto indietro. È una scelta di vita da disegnare ancora. Avremo bisogno di ognuno delle migliaia di ragazzi e ragazze incontrati in questi anni di impegno. Perché questa scelta non esisterebbe nemmeno se il vento che vi soffia dentro non avesse scosso anche me, anche noi. Pretenderemo una nuova radicalità per i Giovani Democratici, più solide radici nei fatti sociali per il Partito Democratico. È in queste righe perché coltivarla ancora, come pensarla migliore”.

Caterina Cerroni è componente della segreteria regionale del partito”. “Con l’insediamento della commissione politica e della commissione congressuale ogni volontà diventa pubblica, ogni presa di posizione è nota, le scelte di ognuno di noi producono conseguenze. Dopo le nuvole delle trattative, la pioggia dei colloqui individuali, torniamo a contare, a discutere per davvero, a pensare insieme.

Una nuova pagina, luminosa, tra le prime righe eleggiamo Davide Montanaro presidente della Commissione Politica. A Davide, Diego, Lisa, Tommaso, Giulia, Davide, Bruno, Marco, Enrico, Giulio, Michael, Stefano, Giovanni, Antonino, Stefano, i migliori auguri, del vostro lavoro abbiamo tutti un gran bisogno. E una piccola riflessione. In questo organismo ci sono due ragazze, sono talmente brave che chiunque le incroci non può non sentirsi rappresentato dal loro impegno. Si nota che sono solo 2 le donne, su 15 membri. Ed è solo un caso. Un caso che si verifica, però, anche nella composizione della commissione congressuale, nelle segreteria, tra le cariche apicali dell’organizzazione. Buona discussione, che le vostre parole riguardino anche questo”.

