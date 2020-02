Home Capracotta Prato Gentile, skipass gratuito per i residenti a Capracotta 8 febbraio, 2020 teleaesse.it Capracotta

I capracottesi potranno sciare grati sulle piste di Prato Gentile. Basta essere residenti, portare una carta di identità o il certificato rilasciato dal Comune per avere a disposizione uno skipass. Questa la novità della stagione invernale del centro sciistico alto molisano messa in essere dalla nuova gestione delle strutture di Prato Gentile affidate alla cooperativa “Arcobaleno”, vincitrice della gara d’appalto bandita dal Comune proprio per la gestione degli impianti e della baita e subentrata quest’anno alla “Prato Gentile 2.0”.

Una cooperativa che dovrà potenziare e mettere a disposizione dei turisti le bellezze che offre il sito non solo nella stagione invernale ma anche in quella estiva proponendo eventi a 360 gradi. “La società cooperativa Arcobaleno é nata nel 2013 –dicono da Capracotta- quindi é attiva da sette anni. La sua sede legale é Rionero Sannitico. É nata dall’idea di giovani rioneresi con l’obiettivo di creare occupazione. Hanno iniziato il loro lavoro con le mense e trasporto scolastico. Successivamente hanno preso a lavorare in vari settori, quali: gestione di Ristoranti, bar, stabilimenti balneari, manutenzione del verde pubblico, servizi sgombero neve. Durante tutto l’anno garantisce il lavoro a 80 persone”.

Una nuova presenza dunque in Alto Molise. Ed ora, in questo strano e mite inverno, a Capracotta aspettano tutti quella nevicata che possa garantire lo sci di fondo fino a Pasqua. L’ideale per far vedere come la nuova cooperativa Arcobaleno operi per il settore turistico-sportivo anche nel Molise Altissimo.

V.L.