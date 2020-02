Home Cronaca Strade ghiacciate in Alto Molise, automobilisti infuriati 6 febbraio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Torna il sole in Alto Molise dopo la nevicata di ieri 5 febbraio ma le temperature restano gelide. Ad alimentare ancor più la discesa della colonnina di mercurio è il vento freddo che ha trasformato in ghiaccio i pochi centimetri di neve caduti. Difficoltà non solo per i pedoni nei centri abitati ma anche per gli automobilisti che percorrono le strade da Agnone verso i centri montani. “

Ho dovuto fare dietrofront con l’auto a causa della visibilità a zero per la bufera” ci dice un’automobilista che ieri ha cercato di raggiungere Capracotta da Agnone percorrendo la provinciale. “Ho dovuto fare il giro di Staffoli e risalire dall’altro versante verso Capracotta e finalmente sono riuscita ad arrivare in paese”.

Il vento oltre a tramutare la neve in ghiaccio e rendere scivolose le strade ha spezzato rami e divelto cartelloni. In allerta le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco mentre si attendono gli spargisale all’interno dei centri cittadini. Gli stessi Carabinieri consigliano, al momento, di mettersi in viaggio verso le località più in quota del Molise Altissimo o del vicino Abruzzo solo in caso di necessità.

V.L.