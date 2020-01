Castel di Sangro, inaugurazione sede ‘Fratelli d’Italia’

Sarà inaugurata sabato, 1 febbraio alle ore 11.00, la sede di Fratelli d’Italia a Castel di Sangro in Corso Vittorio Emanuele, 73, alla presenza del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il coordinatore provinciale e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Liris, Il vice presidente della Provincia dell’Aquila, Vincenzo Calvisi, il consigliere provinciale, Gianluca Alfonsi, il consigliere del comune di Sulmona, Mauro Tirabassi.

Referente di zona è stato nominato Claudio Buzzelli, storico militante di destra che è stato per anni nel consiglio comunale di Castel di Sangro, nel governo di Roberto Fiocca, ricoprendo la carica di assessore alla sanità.

Nella compagine guidata da Giorgia Meloni – dichiara, Claudio Buzzelli -, sono vivi i princìpi e i valori che hanno contraddistinto il mio percorso politico e, in vista delle prossime amministrative, credo sia fondamentale riportare la destra nel consiglio comunale di Castel di Sangro, per affrontare e risolvere i problemi che attanagliano le aree interne come la difesa e il potenziamento dei nostri presidi ma anche promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio.