L’Università delle Generazioni incontra la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Domenico Lanciano, responsabile dell’Università delle Generazioni di Agnone, ha incontrato Pasquale Ziccardi il bassista della Nuova Compagnia di Canto Popolare che ama frequentare i paesi e le montagne dell’Alto Molise e del vicino Abruzzo.

“Per noi che abitiamo nella grande conurbazione Napoli-Caserta –ha detto Ziccardi- sembra di entrare nella silenziosa ed ordinata Svizzera quando abbiamo la fortuna di venire in Agnone e in Alto Molise”.“State in paradiso, per certi versi!”.

Da alcuni anni il maestro Ziccardi, appena può, fa un salto in Molise, privilegiando il “deserto verde” come chiama le nostre alture. “E’ un lusso ed un privilegio abitare qui, mentre nelle città si muore di smog e di stress. Queste montagne saranno il futuro ecologico d’Italia”.E, a proposito della gastronomia altomolisana, il maestro Ziccardi è certo che è degna della migliore tradizione e varietà napoletana.

“Alcuni amici mi hanno fatto assaggiare la tipica “Zuppa alla Santé” di Agnone che non abbiamo nel menù classico partenopeo. L’ho trovata così squisita che, a dispetto della dieta, non ho potuto trattenermi dal fare alcuni gustosissimi bis. L’Alto Molise sarebbe davvero il luogo ideale dove abitare se ci fossero collegamenti più comodi e veloci, specialmente verso Napoli, Roma, Pescara e Foggia”.

Lanciano ha approfittato dell’incontro per chiedere al maestro le novità artistiche dello storico e celebre gruppo della Nuova Compagnia di Canto Popolare. “Traendo da una tasca del suo soprabito –racconta Lanciano- ci ha mostrato il nuovo CD, appena presentato in anteprima, proprio lo scorso 25 gennaio,a Roma nella “Sala Petrassi” dell’Auditorium Parco della Musica. CD intitolato “Napoli 1534 tra moresche e villanelle”. Una pietra miliare nella lunga e brillante carriera del gruppo. Un CD imperdibile.

Da collezione, pure perché contiene brani rivisitati di 500 anni fa. Infine –ha concluso Lanciano- ho chiesto a Ziccardi se la sua Nuova Compagnia di Canto Popolare avesse piacere di effettuare uno spettacolo in piazza oppure al Teatro Italo-Argentino di Agnone. “Sarebbe per noi un immenso piacere ed un onore allietare questa bellissima città d’arte. Basta chiamarci. Abbiamo fatto tanti spettacoli in Molise che è un territorio degno della massima considerazione, come giustamente ha evidenziato di recente il The New York Times, il più prestigioso giornale americano. Il Molise è la perla verde d’Italia. Sappiatelo valorizzare, magari come Parco, per la beatitudine di tanti, italiani ed esteri.””

Vittorio Labanca