Capracotta, Paglione incalza il ministro Provenzano: “Dare al Molise una visione di produttività”

Tanti presenti ed un sala stracolma quella dell’hotel ‘Conte Max’ del centro alto molisano. “Siamo stati felici di ospitare a Capracotta il Ministro per il Sud e della Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano –ha detto il sindaco di Capracotta, Candido Paglione– per parlare della Strategia Nazionale per le Aree Interne.

Un bagno di folla per un argomento che ci appassiona e ci fa sperare. Dobbiamo prima di tutto fare lo sforzo di passare da una visione museale e da cartolina – buona per le scampagnate della domenica – a una visione produttiva dei nostri territori, provando, finalmente, a spendere la carta del capitale territoriale che abbiamo tenuto inutilizzato per troppo tempo.

Grazie al ministro Provenzano per essere venuto in Molise e per aver voluto concludere la sua giornata a Capracotta, il comune simbolo della montagna del Molise. Della nostra piccola regione ultimamente al centro dell’attenzione mondiale grazie al New York Times. É un’occasione storica, la vitamina M come l’ha definita Franco Arminio. Adesso –ha concluso Paglione- servono dei buoni incoraggiatori. Noi ci crediamo”.

V.L.