Antonio Lupo è stato nominato caporedattore del Tgr Molise 28 gennaio, 2020

Un lungo percorso nel giornalismo molisano, sia nella carta stampata che in televisione, ha premiato il giornalista Antonio Lupo, 58 anni, originario di Termoli, il quale dal 3 febbraio andrà alla guida della direzione della sede RAI del Tgr Molise. Si avvicenda al collega pugliese Giancarlo Fiume.

Stimato professionista, Lupo, per più mandati è stato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Per diversi anni è stato il Vice caporedattore della sede Rai di Campobasso. Dunque, finalmente, arriva un giornalista molisano a svolgere la funzione di caporedattore. Ad Antonio Lupo, i migliori auguri per il prestigioso incarico da parte del direttore Fabrizio Fusco e dell’editore di TeleAesse.