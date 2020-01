Home Sport Sci fondo, gli atleti del Comitato abruzzese in trasferta a Gromo 26 gennaio, 2020 teleaesse.it Sport

Gli atleti del comitato abruzzese si preparano alla trasferta di giovedì prossimo in Lombardia per le gare di sci di fondo. “La stagione priva di neve ed i disagi per la preparazione – riferisce il presidente della commissione tecnica, Arturo Como – non hanno scoraggiato i nostri ragazzi, che la settimana scorsa, in Trentino, nonostante le condizioni sfavorevoli, hanno ottenuto risultati confortanti”. Dunque la prossima tappa è fissata sugli spiazzi di Gromo, nell’Alto Bergamasco, per i campionati italiani under 18.

“Stiamo concludendo i lavori, l’anello da 3km è quasi pronto.” Ha dichiarato nei giorni scorsi a FISI Bergamo Renato Pasini, responsabile dell’Under 23 femminile, “Qui faremo una sprint in classico e la distance in skating, un tracciato molto tecnico e duro, con salite complicate e delle discese piuttosto nervose. Nella sprint in classico, quindi, non vedrete spinte, la pista non lo consente. Sarà molto difficile per gli atleti anche la 15km in skating, cinque giri da tre per gli uomini e 3 giri per le donne. Abbiamo lavorato tanto all’innevamento, perché purtroppo non abbiamo avuto abbastanza precipitazioni, ma ci siamo mossi bene».

Dunque un’altra sfida difficile per i colori abruzzesi. Ma il presidente Como, non è pessimista, “nonostante i ragazzi abbiano potuto indossare gli sci solo per qualche giorno, la settimana scorsa, Santo Leonardo ha conquistato il 14° posto “.