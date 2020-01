Home Abruzzo Tuttogratis alla scuola d’infanzia di Alfedena: mensa, trasporto e tempo pieno. Benefit esteso a tutti i bambini del comprensorio sangrino – molisano 24 gennaio, 2020 teleaesse.it Abruzzo

“L’istruzione non ha prezzo“. Slogan coniato dal Comune di Alfedena. Esempio di “best practice”, ma anche di inclusione sociale, ideato per favorire la frequentazione della scuola d’infanzia a tutti i bambini – in età prescolare – senza alcun costo. Una misura importante rivolta alle giovani famiglie, che consente un risparmio sostanzioso, fruendo di un servizio essenziale.

Di conseguenza, quello lanciato dal piccolo borgo sannita, è un segnale di incoraggiamento e di speranza per il futuro, studiato per contrastare intelligentemente lo spopolamento. E per di più esteso anche ai non residenti ad Alfedena.

Dunque chiunque ne faccia richiesta – entro il 31 gennaio – potrà iscrivere i propri figli (3 – 5 anni) e fargli frequentare la scuola dell’infanzia, senza esborsare denaro per il trasporto col pulmino e per il servizio mensa; con la possibilità del “tempo pieno“. Benefit allargato ai cittadini di tutti i comuni limitrofi, compresi quelli del versante molisano: Montenero Val Cocchiara e Rionero Sannitico.

Domani, in occasione dell’open day della scuola primaria, a cominciare dalle ore 10.30, l’associazione “Mani colorate” illustrerà tutte le attività svolte con il progetto “Più ore per imparare“. Occasione ideale per visitare i bei locali della struttura ed approfondire tutti gli aspetti della formazione scolastica.

Tutte le info, in ogni caso, possono essere assunte presso il comune di Alfedena: 086487114 – protocollo@comune.alfedena.aq.it.