Agnone, l’Odg Molise celebra il patrono dei giornalisti san Francesco di Sales

Ancora una volta ha riscosso consensi e ha visto un buon numero di partecipanti la giornata di aggiornamento professionale riservata ai giornalisti svoltasi ieri pomeriggio presso la sala Ofs del convento dei padri Cappuccini di Agnone. Un appuntamento già visto lo scorso anno, che è servito anche per celebrare la festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e che ha avuto come relatori due sacerdoti iscritti all’Ordine dei Giornalisti molisano: don Domenico Antonio Fazioli (per tutti don Mimì) e don Francesco Martino.

Ad aprire i lavori Vincenzo Cimino, consigliere nazionale dell’Ordine che oltre ad illustrare i prossimi appuntamenti organizzati dall’OdG che daranno crediti agli appartenenti alla categoria, ha annunciato anche la volontà di candidarsi alla presidenza dell’Ordine stesso nelle prossime votazioni che si dovrebbero tenere il prossimo anno e di essere affiancato anche dal professionista Francesco Bottone che benché abruzzese è iscritto nell’albo molisano.

Convegno che nonostante le tematiche impegnative, e grazie alla preparazione degli oratori che l’hanno reso fluido e soft, ha avuto anche un nutrito dibattito finale. Don Mimì ha intrattenuto i presenti sul tema: “Papa Francesco ed il dissenso nella Chiesa” mentre don Francesco Martino ha trattato “Il Papato ed il Cinema: Sorrentino e The Young Pope/ The New Pope”.

Quattro i crediti formativi assegnati ai partecipanti. Domani 25 gennaio, a Venafro, presso la sala don Orione, “San Francesco di Sales patrono dei giornalisti” sarà il tema dell’evento che l’Ordine degli informatori della comunicazione hanno organizzato sempre per celebrare il Santo Patrono della categoria. Anche qui il convegno frutterà crediti formativi per i partecipanti.

L’occasione oltre per maturare gli agognati Ecm per il settore, è servita anche come possibilità di incontro fra i giornalisti che a fine lavori si sono ritrovati in una conviviale gradita da tutti.

Vittorio Labanca