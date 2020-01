Home Cronaca Sant’Angelo del Pesco, scontro tra due automobili sulla sp 88: un ferito 23 gennaio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Sono in fase di accertamento le responsabilità del sinistro che, stamane intorno alle 11.30, ha coinvolto una Ford Fiesta ed un Alfa Romeo 156 sulla strada provinciale 88 ‘sangrina’ – in Contrada Canala, nel territorio di Sant’Angelo del Pesco.

Uno schianto violentissimo, probabilmente dovuto al fondo stradale ghiacciato, che ha procurato danni ingenti ad entrambe le vetture, come mostrano le immagini.

I militari della stazione di San Pietro Avellana, intervenuti immediatamente, hanno eseguito i rilievi del caso ed avviato le procedure per gli esami alcolemici e tossicologici per verificare le condizioni psicofisiche dei due conducenti: un quarantenne originario di Chieti (alla guida della 156) trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro per una frattura al polso; ed una quarantacinquenne di Cassino (proprietaria della Ford).