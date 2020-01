Home Attualità 4° concorso fotografico nazionale “Città d’Isernia” 21 gennaio, 2020 teleaesse.it Attualità

L’associazione Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia presenta il 4° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia”. Il Concorso è diviso in tre sezioni: Tema obbligato VR “Minimalismo Urbano”; Tema libero BN “Bianco e nero”; Tema libero CL “Colore”.

Il termine utile per la presentazione delle fotografie è il 30 aprile 2020. La premiazione avverrà il 30 maggio 2020 presso l’Auditorium Unità D’Italia di Isernia. Al temine della premiazione, come di consueto ci sarà una conferenza di un fotografo di caratura internazionale.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Molise; Provincia di Isernia; Comune di Isernia; Federazione Italiana Associazioni Fotografiche n. 2020K1; Unione Italiana Fotoamatori n. IS-04/2020 A. Ed in collaborazione con: La Cooperativa LAI di Isernia; L’associazione Sm’art l’arte sm. Il concorso è valevole per la statistica FIAF e UIF.

La quota di partecipazione al concorso è: € 17,00 con riduzione a € 15,00 per i soci FIAF/UIF.

La consegna delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2020, la premiazione avrà luogo il 30 maggio 2020 presso l’Auditorium “Unità d’Italia” in Isernia. Per tutte le informazioni www.officinecromatiche.it.