Diocesi Trivento, anche per morire c’è un costo

La Diocesi di Trivento, che abbraccia molti paesi dell’Abruzzo, tramite la Forania di Agnone detta le regole per la celebrazione dei funerali. Lo fa con un proprio decreto “Sulla celebrazione delle esequie e sulle messe pro defunti”. Un vademecum che devono rispettare tutti a partire dal 1 febbraio prossimo.

“Nel territorio della Forania di Agnone – si legge nel decreto a firma di tutti i Parroci della Forania – dal 1 febbraio 2020 entreranno in vigore le seguenti norme per la celebrazione dei funerali.

1) Avvenuto il decesso, i familiari del defunto e NON le Pompe Funebri devono contattare il Parroco del Territorio in cui devono svolgersi le esequie del loro caro estinto per prendere tutti gli accordi di rito.

2) Salvo che il Parroco del territorio di competenza non abbiano disposto diversamente per motivi di opportunità, spetta allo stesso Parroco invitare l’organista per la celebrazione e comunicare l’ablazione volontaria relativa alla famiglia per tale servizio, distinta e aggiuntiva, rispetto all’offerta per la celebrazione funebre.

3) Per la Città di Agnone se viene richiesto il suono delle campane di altre chiese Parrocchiali diversa da quelle ricadenti nel Territorio Parrocchiale dove si tengono le esequie, la famiglia del defunto è tenuta a fare per ogni chiesa una singola offerta, per la gestione economica della stessa chiesa/parrocchia che si è impegnata.

4) Dato l’aumento delle difficoltà economiche di gestione delle Parrocchie della Forania di Agnone e la diminuzione delle offerte per i funerali da parte dei fedeli, dal 1 febbraio 2020 in tutte le Chiese della Forania di Agnone nella Messa Esequiale, in quella detta di Riuscita, in tutte le Messe Speciali di Anniversario Pro Defunctis, al momento dell’offertorio si effettuerà la Questua a vantaggio della gestione economica della Parrocchia“.

Insomma mentre si soffre per la scomparsa di un caro necessita prendere la calcolatrice e farsi due conti perché morire oggi rappresenta un impegno economico fra Pompe Funebri, servizi cimiteriali, manifesti, biglietti e fiori e spese per la chiesa, organo, suono campane e parroci e imprevisti vari.

Vittorio Labanca