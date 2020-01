Home Capracotta Capracotta, sala gremita per il convegno meteo al ‘Conte Max’ 21 gennaio, 2020 teleaesse.it Capracotta

Un incontro che ha coinvolto molti esperti del settore quello svoltosi a Capracotta sabato scorso su: “Capracotta, Adriatico e Tirreno: le caratteristiche dei clima e l’impatto dei cambiamenti climatici in montagna” che ha visto come ospite d’onore il Tenente Colonnello Guido Guidi, volto noto delle “previsioni del tempo” sulle rete Rai.

Soddisfazione per anche per la presenza di pubblico che ha affollato la sala convegni “Conte Max” dell’hotel Capracotta. “La tavola rotonda di sabato scorso sui cambiamenti climatici – ha detto il sindaco Candido Paglione – con la presenza di qualificati meteorologi delle regioni del centro sud, è stata l’occasione per ribadire l’importanza di informare correttamente e di trasmettere le moderne conoscenze in materia. Ed è stata sicuramente una bella giornata di studio oltre che di curiosità in campo meteorologico. Voglio ringraziare il Tenente colonnello Guido Guidi del servizio metereologico dell’Aeronautica Militare – ha sottolineato il sindaco- tutti i meteorologi intervenuti ed Emanuele Valeri con l’Associazione Neve Appennino.

Un ringraziamento particolare al nostro amico Gianfranco Spensieri ed alla associazione MeteoinMolise. #Capracottasempreavanti#“. Fra le autorità presenti all’incontro anche l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno. Su tutti metereologi certificati provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata, dall’Abruzzo, dall’Umbria e per Capracotta e la neve dell’Appennino l’intervento di Emanuele Valeri.

Vittorio Labanca