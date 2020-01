Home Cronaca Interruzione tratta ferroviaria Venafro – Campobasso, domani l’incontro fra RFI e l’assessore Niro 20 gennaio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Si dovrebbe sciogliere domani il nodo sulla paventata interruzione per i lavori della linea ferroviaria Campobasso – Venafro (presumibilmente nel periodo marzo – ottobre 2020). Argomento al centro di un incontro previsto fra RFI e l’assessore regionale molisano ai trasporti Vincenzo Niro.

“L’ipotesi di una chiusura completa di almeno 8 mesi appare preoccupante sia per gli effetti di ricaduta occupazione e di disaffezione dell’utenza sia perché la decisione appare estemporanea e non programmata”. Ad esprimere perplessità attraverso una nota congiunta sono le sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit -Cisl – Uilt e Orsa Trasporti), che chiedono di conoscere “quali sono le lavorazioni che si vogliono mettere in opera e il cronoprogramma puntuale; se tali lavori sono già completamente finanziati (in modo da scongiurare sorprese dell’ultimo momento, a cui siamo purtroppo abituati) e quali effetti si avrebbero sui lavoratori di tutte le imprese coinvolte (Trenitalia, RFI, Mercitalia Shunting, Rekeep Rail, appalti)”.

I sindacati precisano “di non essere contro l’ammodernamento della linea ma siamo senza dubbio preoccupati per gli illustri precedenti (sospensione dell’esercizio della linea Campobasso- Termoli, dopo lavori finanziati per circa 23 milioni di euro) e per la mancata informativa preliminare alle associazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori e dei pendolari su questioni che sono di vitale importanza per il trasporto pubblico regionale”.