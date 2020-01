Home Abruzzo Tornareccio, apicoltura Luca Finocchio tra i 100 ambasciatori nazionali 17 gennaio, 2020 teleaesse.it Abruzzo

C’è anche Luca Finocchio, unica azienda di apicoltura, tra i 100 Ambasciatori Nazionali premiati ieri, giovedì 16 gennaio, a Roma nella Sala Kock di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Il riconoscimento è stato conferito dall’associazione Liber, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice Rde, a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana, tra cui l’agroalimentare.

A condurre la serata, la giornalista Alda d’Eusanio che ha intervistato i membri del Comitato d’Onore, composto da note personalità e autorevoli rappresentanti di importanti enti e istituzioni nazionali, presieduto dal regista Carlo Verdone, che ha consegnato il riconoscimento a Luca Finocchio. In sala, la platea composta da numerose autorità e dai 100 protagonisti, le cui storie confluiranno in un volume di prossima pubblicazione. Per l’Abruzzo, c’era Apicoltura Luca Finocchio, che ha ricevuto il premio insieme ai Comuni di Corropoli, Fara San Martino, Fossacesia, Sante Marie e all’imprenditore Walter Tosto.

“Si apre bene il 2020 per la nostra azienda – commenta Luca Finocchio – in quanto questo riconoscimento certifica il valore del nostro lavoro che va ben oltre l’ambito locale: essere ambasciatori nazionali significa rappresentare il meglio della nostra Italia a livello internazionale. Siamo lieti di poter condividere questo onore con altre eccellenze della nostra penisola. Inoltre, il riconoscimento corona gli altri prestigiosi premi che abbiamo ricevuto negli ultimi anni, non solo in Italia ma anche all’estero: dal Sofi Award di New York al Superior Taste di Bruxelles, dal London Honey Award al Singapore Taste Award, passando per i numerosi concorsi nazionali, a partire dalle Gocce d’Oro di Castel San Pietro Terme, che da sempre ci vedono in prima linea. Grazie di cuore agli organizzatori: siamo lieti di poter rappresentare il meglio dell’Abruzzo e dell’Italia nel mondo”.

