Sant’Antonio Abate, fuochi a Vastogirardi e Pietrabbondante

Sono tanti i borghi del Molise che si apprestano nei prossimi giorni a celebrare il patrono degli animali Sant’Antonio Abate. Fra questi Acquevive di Frosolone ( La puntata di ‘Viaggio in Molise’ sarà curata da Fabrizio Fusco per Telemolise), che anticipa i festeggiamenti a domani – 16 gennaio – contemporaneamente a Pescopennataro.

Mentre a Vastogirardi la tradizione è allineata alla data del calendario – 17 gennaio – in cui si venera il santo egiziano.

In ogni paese la festa è articolata in modo diverso e varrebbe davvero la pena di vivere da vicino l’atmosfera che si respira in ciascuna comunità. A Pietrabbondante, per consentire agli oriundi di tornare nella terra dei sanniti, l’appuntamento viene fatto slittare a sabato 18 gennaio.

Intanto vi proponiamo un servizio di qualche anno fa realizzato a Vastogirardi per una televisione molisana.