I.Z.S. di Abruzzo e Molise si aggiudica una gara europea di 1.650.000 euro L'IZS dell'Abruzzo e del Molise sta svolgendo supporto tecnico-scientifico per il sequenziamento di batteri patogeni responsabili di infezioni umane in vari Paesi europei 10 gennaio, 2020

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise si è aggiudicato una gara europea promossa dall’European Centre For Disease Prevention And Control (ECDC) della UE e dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Il contratto di assegnazione all’IZS di Teramo del servizio di Whole Genome Sequencing (WGS), ovvero il sequenziamento completo del genoma di microrganismi patogeni per l’uomo isolati nei Paesi membri dell’Unione Europea, è stato sottoscritto a fine novembre 2019 dal DG dell’Istituto Nicola D’Alterio e dal Direttore dell’ECDC Andrea Ammon.

“Il nostro ruolo è fornire supporto tecnico-scientifico a tutti quegli Istituti e Laboratori europei che non possono effettuare questo tipo di analisi, oggi indispensabili per svolgere attività di sorveglianza e rintracciare possibili minacce per la salute dell’uomo e degli animali. Tra le motivazioni che hanno consentito di aggiudicarci il progetto mi piace sottolineare il riconoscimento della professionalità del nostro team di ricercatori, dell’esperienza maturata in questi anni nello studio e caratterizzazione degli agenti patogeni, nonché della capacità dei nostri laboratori di processare moltissimi campioni in tempi brevi: un aspetto di fondamentale importanza in corso di focolai di infezione“, spiega il DG D’Alterio, che aggiunge: “Non è da sottovalutare, poi, il risvolto economico del progetto che ci consente di investire in nuove tecnologie e in nuovo personale altamente qualificato“.

A coordinare il gruppo di lavoro il dott. Cesare Cammà, responsabile del reparto Biologia Molecolare e Tecnologie Omiche e del Centro di Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di Microrganismi Patogeni: Banca Dati e Analisi di Bioinformatica dell’IZSAM: “Negli ultimi anni abbiamo lavorato in stretta collaborazione con i nostri Centri di Referenza nazionali e internazionali per Listeria, Campylobacter, Brucella, Bluetongue e West Nile per sostituire i metodi classici di identificazione, analisi e caratterizzazione di batteri e virus con metodi innovativi più rapidi ed efficaci. L’acquisto di sequenziatori di nuova generazione, di infrastrutture informatiche per l’analisi e la conservazione dei dati e il coinvolgimento di diverse figure professionali tra cui veterinari, biologi e bioinformatici, ci consente di dare risposte rapide e puntuali ai problemi di salute pubblica“, aggiunge il dott. Cammà.

Il contratto per il servizio di WGS ad alta priorità prevede tempi di risposta in tre giorni, ha durata annuale ed è rinnovabile per altri tre anni. L’IZSAM si è impegnato a svolgere le analisi di circa 10.000 campioni all’anno, per un finanziamento complessivo che può arrivare a 1.685.000 euro. Le attività sono già iniziate con il sequenziamento completo di microrganismi patogeni inviati dal National Public and Health Surveillance Laboratory della Lituania. Un ulteriore attestato del livello di eccellenza raggiunto dall’Istituto che, al momento, è impegnato in altri 5 progetti di ricerca finanziati dalla UE che includono attività di WGS e analisi bioinformatiche e, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, in un articolato progetto di ricerca sull’approccio One Health che riguarda la sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti e lo studio dell’antibioticoresistenza.