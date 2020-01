Home Cronaca Valle Fiorita, soccorsi due escursionisti sulle Mainarde 7 gennaio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Si è concluso con successo l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sulle Mainarde a per salvare due escursionisti rimasti bloccati a causa del ghiaccio, su un itinerario che sfiorava i 1000 metri di altitudine. Dopo l’sos telefonico lanciato dagli escursionisti, i soccorritori hanno inviato una squadra di tecnici per raggiungere il pianoro di Valle Fiorita, allertando contemporaneamente la centrale operativa del 118 per chiedere l’intervento dell’elisoccorso.

L’aeromobile è arrivato da Pescara intorno alle 16.30, con a bordo un tecnico CNSAS. Gli escursionisti – un trentanovenne di Roma e un 24enne di Rocchetta al Volturno – sono stati prelevati e poi visitati dai sanitari dentro l’elisoccorso. Ad attendere gli operatori a Valle Fiorita vi erano carabinieri del NORM di Castel di Sangro e la squadra di terra del Cnsas.