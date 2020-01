Home Cronaca Scompare a 78 anni il generale Nunzio Fontecchio: negli anni novanta era a capo dell’OPM di Sulmona 2 gennaio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Se ne è andato via in punta di piedi la notte scorsa, dopo un intervento chirurgico sostenuto qualche settimana fa all’ospedale civile di Sulmona per una patologia che non gli ha lasciato scampo. Il comandante Nunzio Fontecchio si era congedato per raggiunti limiti di età 20 anni fa con il grado di generale di divisione. Era tornato nella sua terra natia – ai primi degli anni novanta – per concludere la brillante carriera nell’esercito, coronata di riconoscimenti scaturiti dai successi conseguiti nel corso dei decenni.

La direzione generale degli Ufficiali del Ministero Difesa infatti lo aveva nominato comandante dell’Organizzazione Penitenziaria Militare. La sede di Sulmona fu assai gradita dall’ufficiale che si mise subito in moto per garantirne la sopravvivenza, lottando in tutti i modi per potenziarne la struttura e la vitalità fino a quando ne fu a capo.

Il generale Fontecchio vantava di un prestigio internazionale di assoluto rilievo: negli anni ottanta – con il grado di colonnello – lo Stato Maggiore dell’Esercito lo designò Addetto Militare a Lisbona; praticamente era il massimo rappresentante della Forza Armata in Portogallo. Esperienza triennale che assolse con assoluta competenza, guadagnandosi la stima e la considerazione dei vertici dell’esercito portoghese.

Ma in Abruzzo è ancora ricordato per essere stato lui a curare la complessa logistica del primo Freedom Trail, in quanto esperto conoscitore delle vette della sua amata terra. Dunque un legame indissolubile con l’Abruzzo e la sua Capestrano. Forte e gentile, come la sua gente, ma allo stesso tempo deciso e schietto. La presidenza della Repubblica, nel 1999, gli conferì la carica di Commendatore. La sua improvvisa scomparsa, dovuta ad un infarto intestinale, lascia attoniti i colleghi e gli amici.

Fontecchio lascia la moglie Anne Cowell, stimata docente di madre lingua inglese, che ha insegnato sia all’Istituto alberghiero di Roccaraso che nelle scuole superiori di Sulmona. Di lui resta un patrimonio immateriale di grande valore. L’ultimo saluto gli sarà tributato domani, a Sulmona, alle 14.30, presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.