‘InCanto di Natale’, esibizioni di artisti ad Agnone

Tantissime le manifestazioni organizzate nei centri alto molisani a ridosso del Natale e nei giorni di festa successivi al 25 dicembre.

Da annotare nel carnet degli appuntamenti il Concerto “inCanto di Natale” della Luxury Christmas Band, giunto alla terza edizione, che vedrà giovedì 26 dicembre alle ore 21.30 nella chiesa matrice di San Marco di Agnone, l’esibizione di artisti localì.

Un megaconcerto per chi ama la musica e un paio d’ore da trascorrere nella spensieratezza della magia canora e sonora del Natale. Saranno tantissimi gli artisti che si alterneranno ai microfoni nel tempio sacro. Dai piccoli fino ai più grandi per un ventaglio di canzoni famose del mondo della musica leggera.

Su tutti Nicole Massanisso (foto) cantante locale, laureata in canto jazz con diploma di Alto Perfezionamento in Canto Moderno presso l’Accademia Musicale Pescarese, che suona il pianoforte ed insegna canto moderno in Abruzzo e Molise, organizzatrice dell’evento. Massanisso ha preso parte come corista al concerto dedicato a Mogol e trasmesso dalla Rai.

Con la sua splendida voce ha aperto anche la Ndocciata dell’8 dicembre scorso ad Agnone, mentre è stata protagonista del “Concerto di Natale” con l’Orchestra Sinfonica del conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e la Contemporary Vocal Ensemble il 9 dicembre di quest’anno, ed organizzatrice del “Saggio di Natale” con i canti natalizi dei bambini il 22 scorso a Trivento. Un momento dunque da non perdere a Santo Stefano a sera ad Agnone.

Vittorio Labanca