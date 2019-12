Home Comuni Roccaraso Roccaraso, taglio del nastro al palaghiaccio Bolino 22 dicembre, 2019 teleaesse.it Roccaraso, Video

Ha presenziato anche il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri alla piccola cerimonia svoltasi, oggi pomeriggio, all’interno del Palaghiaccio Bolino di Roccaraso per festeggiare la conclusione dei lavori di restyling alla struttura.

Al termine del taglio del nastro è seguita la benedizione impartita dal parroco di Roccaraso, don Emanuele De Filippo. Il sindaco Francesco Di Donato ha evidenziato la sensibilità dell’amministrazione roccolana verso le categorie svantaggiate, motivo per cui si sono intercettati i finanziamenti regionali per far eseguire gli interventi al palaghiaccio, illustrati dall’amministratore unico dell’Acd Roccaraso – Pietransieri Giuseppe Della Monica.

Presenti alla cerimonia il Gruppo locale degli Alpini, i Carabinieri della stazione di Roccaraso e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Ma che senso ha promuovere il turismo In Alto Sangro se poi il governo regionale depotenzia l’ospedale di Castel di Sangro? E’ stata la domanda finale formulata al presidente Sospiri dal direttore di TeleAesse.

Guarda il videoservizio