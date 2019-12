Carovilli la piccola Betlemme dell’Alto Molise: il 26 dicembre c’è il presepe vivente

La fama di questo meraviglioso spettacolo all’aperto ha travalicato da tempo i confini regionali. E’ infatti considerato tra i presepi viventi più belli del Molise grazie all’instancabile opera degli organizzatori, che da ben 22 anni si prodigano in tutti i modi per mettere in scena la sacra rappresentazione della Natività.

Sono i volontari dell’Associazione “Gli amici della storia e delle tradizioni” che amorevolmente si sono fatti carico di mandare avanti questo appuntamento a Carovilli, dopo aver realizzato nel corso degli anni un villaggio con dei manufatti in legno. Location curata nei minimi dettagli dove vengono adattate le scene descritte dalle sacre scritture prima della nascita del Messia, come vuole la tradizione, dentro una grotta.

Figuranti di ogni età: donne, uomini e bambini recitano alla perfezione i copioni, come se fossero attori consumati. Evento unico in Alto Molise.

Difficile descrivere bellezza, suggestioni ed emozioni di questo momento solenne ai piedi di Monte Pizzi, in località Collecerro di Fonte Curelli. C’è poco da dire e invece tanto da vedere: al di là delle convinzioni religiose.

All’ultimo nato del paese è affidato il ruolo del bambinello Gesù, tra le braccia di Giuseppe e Maria, al riparo di una stalla con il bue e l’asinello.

“L’intento dell’associazione – spiega a TeleAesse il presidente dell’Associazione Girolamo Carano – è quello di creare una piccola area museale che rimarrà aperta durante l’anno”. Durante la magica serata si potranno degustare dolci prodotti in loco e vin brulè. Ma sarà possibile anche mangiare specialità carovillesi nei pressi del villaggio. Orari e programma sono descritti sulla locandina.

