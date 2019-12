Agnone, Pinuccio in scena al teatro italo-argentino: data zero del tour “Tuttappost”

Sarà Agnone ad ospitare la data zero del nuovo spettacolo di Pinuccio che punta a raccontare di un viaggio nell’Italia di oggi tra notizie surreali e immagini che parlano di un Paese meraviglioso dove nella quotidianità accadono cose assurde quanto esilaranti. La scelta del Molise per la prima di “TUTTAPPOST! Storie di ordinaria italianità” non è casuale, quale palco migliore per mettere in scena uno spettacolo sull’Italia surreale se non quello di una regione ancora sconosciuta ai molti?

Anche la scelta della data, venerdì 13 dicembre (ore 21.00), ha un suo perché, in controtendenza con l’atavica scaramanzia degli artisti ma anche simbolo di un Paese dove ogni giorno bisogna mettersi in mano alla fortuna per districarsi nelle meravigliose storie caratterizzate dall’improvvisazione italica. Dietro ogni piccolo o grande caso di cronaca, infatti, c’è sempre un lato curioso e comico, purtroppo. Dalle grandi opere, alla gestione ambientale fino ad arrivare ai problemi condominiali lo Stivale, toccando tutte le regioni, regala curiosità ma anche pagine negative che ci contraddistinguono. Pinuccio sul palco racconta di un’Italia fatta di contraddizioni e fantastiche notizie così assurde da sembrare irreali e lo fa con l’ausilio di immagini contenenti documenti, foto, video e atti ufficiali che rendono concreto questo ‘teatro dell’assurdo’.

A rivestire i panni dell’ormai famoso Sabino, scanzonato e furbetto, sarà il pubblico a cui Pinuccio rivolgerà domande coinvolgendolo in questo viaggio fatto di ‘tutt’appost’ e ‘coincidenze’, ormai claim del linguaggio di Pinuccio. Dal palco saranno raccontate una decina di storie con all’interno dei sotto temi, che abbracciano tutte le regioni del territorio italiano.

Lo spettacolo si apre con una notizia a carattere regionale, utile a creare empatia tra il palco e la platea. La parte iniziale è personalizzata per ogni spettacolo, andando a ricercare anche curiosità di cronaca e personaggi che se pur di basso interesse nazionale, sono ben conosciuti dal pubblico in sala, molto spesso protagonista della stessa notizia. Quindi lo spettacolo vuole essere uno spaccato di vita reale, basato su notizie verificate e presenti sulla stampa, che da un lato rende il nostro Paese un posto goliardico ma dall’altro crea anche motivo di riflessione, compensando un vuoto di satira oggi presente nel mondo dello spettacolo italiano.

L’evento teatrale è prodotto dalla ProArtist Management srl, ed è promosso dagli Amici del Teatro Italo Argentino e dall’Associazione “La Repubblica di Maiella” che hanno fortemente voluto ospitare la data zero del nuovo spettacolo di Pinuccio.

Si spera che questo evento possa essere di buon auspicio affinché il Teatro torni a essere luogo di incontro, di scambio e confronto con una nuova stagione teatrale e nuove iniziative culturali. Nello spettacolo Pinuccio parlerà anche di alcune curiose storie molisane che certamente coinvolgeranno l’attento pubblico del Teatro di Agnone.

Vittorio Labanca