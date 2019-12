Home Cronaca Agnone, iniziano i lavori all’istituto alberghiero 4 dicembre, 2019 teleaesse.it Cronaca

Partono i lavori di ristrutturazione della nuova scuola dell’Alberghiero di Agnone che era stata ospitata nella vecchia sede di via Lucci non conforme alle norme. Un finanziamento di 165 mila euro più quindicimila messi a disposizione dalla Provincia di Isernia per interventi sul tetto dell’edificio. La somma necessiterà anche per le nuove cucine indispensabili alla scuola.

“Un ringraziamento va anche al Presidente della Provincia Ricci che si sta prodigando con noi giorno per giorno al fine di ottimizzare i tempi, le spese e, soprattutto l’esito finale atteso –ha detto Linda Marcovecchio vicesindaco di Agnone e rappresentante della Provincia. Le cucine –ha aggiunto- diventeranno il vero punto di forza dell’Alberghiero, una scuola che dimostra di saper eccellere quando scende in campo con le proprie performance gastronomiche e di servizio sala. Siamo consapevoli della particolarità del momento in cui ogni scuola promuove la propria offerta formativa al fine di raccogliere preziose iscrizioni. A ciò lo staff docenti sta lavorando anche per incentivare, con il supporto dell’amministrazione comunale, un ritorno degli studenti dell’Alto Vastese che negli anni addietro hanno contribuito in maniera forte a rendere numerose le classi.

Da ultimo non è da sottovalutare l’aiuto che le risorse della Strategia Nazionale Aree Interne potrà apportare con risorse, del servizio istruzione, da destinare ad un’azione mirata di marketing per l’istituzione scolastica dell’alberghiero. Sempre in ambito SNAI –ha concluso Marcovecchio- si sta lavorando, di concerto con la Provincia e con il futuro coinvolgimento dell’USR del Molise, per concepire azioni di valorizzazione per rendere questo indirizzo ancora più innovativo”.

L’Alberghiero è l’unica scuola che garantisce lavoro immediatamente ai discenti alla conclusione del ciclo di studi. Indispensabile, dunque, per l’area alto molisana dove gli impieghi languinano ed il lavoro scarseggia,

Vittorio Labanca