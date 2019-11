Home Molise Alto Molise, le attività commerciali di 6 comuni aderiscono alla colletta alimentare 29 novembre, 2019 teleaesse.it Molise

Si svolgerà sabato 30 novembre la “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” organizzata dal Banco Alimentare. Tantissimi i negozi e gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa nella Diocesi di Trivento. “Ormai giunto alla 23ª edizione –affermano dalla Diocesi- questo evento rappresenta un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare, attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero. Durante la giornata del 30 novembre ciascuno potrà donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà.

Il gesto, ovviamente, ha anche un grande valore economico per il Banco Alimentare, che in un singolo giorno raccoglie quasi il 10% di quanto poi viene distribuito alle organizzazioni che sostengono i più poveri. Lo scorso anno, ad esempio, nel corso della Colletta state raccolte 8.266 tonnellate di alimenti su un totale di 90.411 tonnellate di eccedenze alimentari distribuite nel 2018”. All’iniziativa hanno aderito a

Ad Agnone: MD Discount; De’Co’ e Alimentari Greco. Trivento: Maxi Coal; Buongiorno Coal (via Marconi); Comas; Panificio Moderno; Massimo Risparmio (via Acquasantianni); Gran Risparmio; Panificio “La Rotonda” di Gianserra Moris.. Frosolone: Shopping Center; Scudo di De Cristofaro Carmela; Supermercato Colarusso, di Colarusso Cosimo; Supermercato Pellicano; Kappa Food; Giuseppina Castagna; CF Food di Carmine Fiani; Alimentari Mainella Flora, di Acquevive; Agri più di Colaciello Domenico; Minimarket Lucrezia, di Pedencone; Ortofrutticola Tagliaferri; Fattoria Fonte Paolo. Frazione San Pietro in Valle (Frosolone): Alimentari Palangio Antonio; Alimentari Palangio Franco; Panificio Di Nezza Giuseppe. Torella del Sannio: Alimentari Di Mario Vincenza e Alimentari Ciamarra Luciana. Castropignano: da Colina di Ciolfi Nicolina, prodotti del territorio. Bagnoli del Trigno: macelleria Ciarniello Antonio; Frutteria Vespa Adriana; Caseificio Montedoro; Alimentari Cirulli Pamela; Alimentari Commercio Italia; Forno La Rocca Nina; Alimentari Vespa Antonio e Macelleria Finamore Giovanni.

In ogni locale, ben identificabili, ci saranno i volontari pronti scatolare ciò che gli acquirenti vorranno donare.

Vittorio Labanca