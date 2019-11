Home Capracotta Report ritorna…..ma in Alto Molise. E visita il caseificio Pallotta a Capracotta 28 novembre, 2019 teleaesse.it Capracotta

Il nostro servizio del 26 novembre “Latte tedesco?…no grazie” ha evidentemente catturato l’attenzione dei giornalisti di Report.

Siamo stati i primi ad occuparci del caso – dopo il servizio denuncia – che ha “smascherato” alcuni caseifici del campobassano.

Ieri la troupe ha raggiunto l’Alto Molise, facendo visita a Capracotta, per verificare “de visu” le realtà produttive del territorio e rendersi conto che in questo lembo di terra sannita esistono ancora i casari onesti. Coloro che con sacrificio – a volte anche rischiando la vita (come Bruno Pallotta) – svolgono con scrupolo l’attività di allevamento e raccolgono il latte dei pascoli locali per trasformarlo nei deliziosi formaggi.

La telecamera della trasmissione di RAI TRE, stavolta è entrata nel noto caseificio PALLOTTA. Qui ha preso la parola il giovane Luca Pallotta (foto), dottore in Economia & Management, che ha fatto visitare la piccola azienda di famiglia ed illustrato tutti i passaggi produttivi. Il giornalista ha voluto incontrare anche il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, data la sua eccezionale competenza specifica, essendo dirigente veterinario del settore animale in forza all’Asrem di Agnone.

Insomma una puntata a dir poco interessante che, probabilmente, andrà in onda lunedì prossimo alle 21.30.