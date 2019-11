Home Sport Calcio, nasce la squadra femminile ad Agnone 27 novembre, 2019 teleaesse.it Sport

Daniela Sabatino di Castelguidone (Ch) e Gloria Marinelli di Agnone (Is) due giocatrici della Nazionale femminile di calcio che stanno impressionando con le loro performances la prima nel Sassuolo e la seconda nell’Inter di serie A, entrambe nate calcisticamente sul campo del Civitelle di Agnone. Sulla loro scia ecco che il calcio femminile sta prendendo sempre più quota nelle piccole realtà dell’Abruzzo e del Molise.

Ad Agnone è nata la squadra tutte di ragazzine guidata da una infermiera del Distretto dell’ospedale Caracciolo che ama lo sport. Angela Marcovecchio è una vera fondista e non salta una gara di corsa soprattutto a livello nazionale con ottimi risultati. E’ lei che ha trascorsi anche come giocatrice di pallone a trasmettere l’amore del calcio alle piccole che si allenano puntualmente nel palasport per questioni di freddo e per dimensioni del rettangolo di gioco.

Con Angela ecco le piccole Letizia Serafini, Isabella Del Castello, Giorgia Di Pasquo, Fabiana Capece, Federica Chirizio, Carmela D’Agnillo, Matilde Ricci, Sofia D’Amelia, Federica Di Riscio e Arianna Porrone.

Tutte pronte ad inseguire l’innato “fiuto del gol” e prendere i colori ed il nome della Robur, la squadra di calcio a 5 di Agnone che milita in C 1. Con la speranza che fra queste giocatrici possa nascere una nuova stella. Un “bravo” ad Angela che sacrifica il suo tempo libero al calcio e alle più piccole, educandole ai veri valori che lo sport insegna a livello di vita.

Vittorio Labanca