Home Molise Delega alla sanità dell’Anci a Pompilio Sciulli 27 novembre, 2019 teleaesse.it Molise

Quasi certamente sarà il referente per la sanità dell’Anci Nazionale. Pompilio Sciulli, ex sindaco di Pescopennataro, rieletto come responsabile dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani per il Molise, ha ricevuto la proposta per ricevere la delega nazionale all’incarico ad Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente Nazionale dell’Anci, la settimana scorsa ad Arezzo nel corso dell’Assemblea Nazionale che ha portato proprio il sindaco della città pugliese al vertice dell’Associazione.

“De Caro che è un amico – ha sottolineato Sciulli – mi ha fatto la proposta di darmi la delega alla sanità. Un incarico delicato, che difficilmente rifiuterò, e che mi permetterà di sedere ai tavoli istituzionali sui problemi legati al mondo della sanità. Penso soprattutto all’ospedale San Francesco Caracciolo, struttura sanitaria appartenente al comprensorio del mio comune natio, ma anche agli altri nosocomi, e al diritto alla salute di noi cittadini molisani costretti a combattere quotidianamente per non subire rasoiate tese quasi ad azzerare la sanità in questa nostra piccola Regione. La richiesta del Presidente De Caro la leggo nell’ottica di poter comprendere come fare qualcosa di fattivo per conto dei cittadini dei piccoli paesi del nostro Molise e, nel contempo, far sentire la nostra voce anche a livello nazionale“.

Ora si attende solo l’ufficializzazione dell’incarico. Come si ricorderà Pompilio Sciulli, 43enne avvocato di Pescopennataro, oggi assessore dello suo paese, è stato rieletto il 27 settembre scorso come presidente dell’Anci Molise. Esponente del centrodestra, ma in sintonia anche con le altri componenti politiche, guida l’Anci Molise da ben sette anni.

Vittorio Labanca