Le Ndocce di Agnone sbarcano a Serracapriola

Non solo 8 e 24 dicembre ora le Ndocciate diventano tre. Ebbene la prima è quella del 30 novembre che vedrà le alte fiaccole sfilare in quel di Serracapriola (FG) paese gemellato con Agnone grazie a Padre Matteo da Agnone che ebbe i natali in Alto Molise e morì nel paese pugliese. Ogni anno nella ricorrenza della nascita e della morte fedeli ed amministratori si scambiano visita nelle rispettive cittadine.

Quest’anno inoltre, la Ndocciata illuminerà le strade della cittadina del foggiano offrendo uno spettacolo unico. “Abbiamo iniziato i festeggiamenti dell’anno millenario con l’accenzione dei falò di San Giuseppe, chiuderemo i festeggiamenti il 30 novembre con le Ndocce di Agnone ed il Falò della Fratellanza. Venite a trovarci a Serracapriola e resterete esterrefatti“.

Così l’annuncio pubblicato dal centro pugliese. Ad Agnone intanto, già tantissimi B&b hanno fatto registrare il tutto esaurito per il prossimo 8 dicembre, mentre il Cenacolo Culturale Francescano è in fermento per la Natività, Il “Presepe Vivente” che quest’anno spegnerà la sessantesima candelina ha la peculiarità di essere recitato in playback dagli attori e di vedere il copione imperniato su un tema d’attualità. Quello di quest’anno sarà un pot-pourri di tutte le passate edizioni e sarà il vero evento della Vigilia di Natale.

Vittorio Labanca