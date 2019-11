LUBE Cucine apre lo store a Castel di Sangro, promozioni esclusive riservate ai nuovi clienti

Il Gruppo LUBE – leader nazionale del settore delle cucine – ha inaugurato il nuovo store a Castel di Sangro.

Una struttura modernissima di 250 metri quadrati che espone 9 cucine, progettate nei minimi dettagli, per soddisfare ogni esigenza, ed al passo con i trend stilistici contemporanei.

LUBE è un orgoglio marchigiano del made in Italy, affermatosi sui mercati di tutte le regioni dello stivale, per l’elevata professionalità del personale, l’accurata scelta dei materiali e la cura del design; ma anche per la vasta gamma dei modelli commercializzati, in grado di soddisfare l’utenza di tutte le fasce.

Lo store nato a Castel di Sangro, sarà gestito dalla famiglia Pezzi di Pratola Peligna, conosciuta e stimata in Abruzzo per la serietà e l’esperienza, ultratrentennale, maturata nello storico mobilificio di proprietà, operativo nella Valle Peligna.

Al brindisi benaugurale di ieri pomeriggio, tra la folla accolta con un ricco buffet, erano presenti l’amministratore delegato del Gruppo LUBE Fabio Giulianelli ed il figlio Massimo, nella veste di direttore commerciale.

Il parroco di Castel di Sangro don Domenico Franceschelli, chiamato all’inaugurazione, ha impartito la santa benedizione a questa dinamica e promettente azienda, ubicata sulla Strada Statale 17 – zona industriale – al km 149,500.

