20 novembre, 2019
'Go Blue' sbarca anche in Alto Molise

Anche la torre campanaria di Sant’Antonio ad Agnone potrebbe essere in serata illuminata con lampade di colore blu visto che il Comune alto molisano figura nell’elenco dei centri che hanno aderito al “Go Blue” ovvero l’illuminazione di un monumento importante della cittadina per celebrare il trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Con Agnone, per quanto concerne il Molise altissimo, in elenco anche Capracotta, Pescopennataro, Poggio Sannita e Vastogirardi che oggi, 20 novembre, illumineranno un palazzo storico.

L’iniziativa è stata voluta dall’UNICEF Italia e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). “Sono oltre 210 i Comuni di tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa “Go Blue” per la Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza – affermano i propugnatori dell’iniziativa – proposta anche quest’anno dall’UNICEF a livello globale per illuminare di blu un monumento o un edificio rappresentativo della città. “Go Blue” ha l’obiettivo di sottolineare il ruolo delle amministrazioni comunali nel promuovere l’importanza della Convenzione e dei diritti in essa sanciti.

Il fine è quello di promuovere una cultura attenta ai diritti dei bambini e dei ragazzi, nei prossimi mesi Anci e Unicef realizzeranno una serie di seminari territoriali per una riflessione tra le amministrazioni e diversi attori locali, sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia alla luce delle “Osservazione Conclusive” recentemente indirizzate all’Italia“.

