Capracotta, allevatore cade in un burrone: in azione la macchina dei soccorsi 18 novembre, 2019

Cade dentro un burrone mentre stava sulle tracce di una mucca che si era allontanata dalla mandria. Episodio accaduto verso le ore 14, nei pressi del bosco della montagna di San Nicola, in agro di Capracotta. L’uomo, B.P., è un conosciuto e stimato allevatore locale.

E’ stato lui stesso a lanciare l’allarme, chiamando con il cellulare il cognato, che ha subito attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agnone, i Carabinieri della compagnia di Agnone e le squadre del soccorso alpino.

Sul luogo anche un elicottero che – inspiegabilmente – dopo aver sorvolato la zona, alle 16,20, ha lasciato il teatro dell’emergenza. L’allevatore è caduto dentro al dirupo, finendo la discesa dopo circa 70 metri. In queste ore (20,50) gli operatori lo stanno tirando su con una barella per poi trasportarlo in ospedale.