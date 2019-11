‘Agevolazioni per far impresa’, focus di Informagiovani a Castel di Sangro

Secondo appuntamento del ciclo di incontri formativi ed informativi “Giovani In..formazione”, organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Castel di Sangro, in collaborazione con il centro Informagiovani.

Argomento in discussione “Le agevolazioni nella regione Abruzzo per fare impresa“, che sarà esplicitato da Eugenia Monti, consulente della Finanziaria Regionale Abruzzese.

Il focus consentirà di approfondire le attività svolte dalla F.I.R.A., in ambito di start up e nascita di nuove imprese; altro argomento in trattazione il bando “Abruzzo Crea“: fondo di garanzia rivolto alle piccole e medie imprese abruzzesi ed ai liberi professionisti.

All’incontro – in programma giovedì 21 novembre, alle ore 16, presso la sala consiliare dell’ex Comunità Montana – interverrà anche Lucia Romano per illustrare le nuove opportunità di finanziamento per le imprese.