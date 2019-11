Home Capracotta Capracotta, piano neve: comune schierato dalla parte dei pendolari 16 novembre, 2019 teleaesse.it Capracotta

Tuoni, acquazzoni, strade allagate, fiumi in piena ed anche alcuni smottamenti. Week end all’insegna di un autunno uggioso anche per il Molise altissimo con temperature basse ma sulla media del periodo. Ma se nei centri meno in quota del Molise si fanno i conti con i temporali c’è già chi pensa alla stagione nevosa.

Capracotta, per esempio, che ha già in essere la massima attenzione verso chi è costretto a prendere l’auto nel periodo delle nevicate. “Con l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del Piano Neve per la stagione invernale 2019-2020 –comunicano dal Comune- è intenzione dell’Amministrazione comunale reperire tutte le informazioni utili a ridurre, per quanto possibile, i disagi dei cittadini pendolari. In particolare, i cittadini che quotidianamente hanno necessità di spostamento per motivi di lavoro o altro sono invitati a comunicare all’ufficio di Polizia Municipale l’orario di partenza da Capracotta”.

Una maniera questa per venie incontro alle esigenze dei cittadini-viaggiatori che dovranno a breve fare i conti con le bufere e le tormente di neve.

Vittorio Labanca