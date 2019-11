Agnone, cena gourmet di beneficenza per l’acquisto di defibrillatori

Continua la dotazione di defibrillatori nei punti nevralgici di Agnone. Dopo quelli istallati in alcune piazze della cittadina altomolisana, comprese quelle del centro storico, ed una a bordo dell’auto della Polizia Municipale, ora è il Rotary Club ad attivarsi per una raccolta economica per istallare gli apparecchi salvavita negli istituti scolastici.

“Lunedì 18 novembre alle ore 20.30 –comunicano dal Rotary Club– in collaborazione con il Comune di Agnone, presso il Centro Sociale della parrocchia della chiesa di Maiella (adiacente la chiesa) avrà luogo la cena “Suoni e Sapori d’autunno” per un contributo per rendere le scuole di Agnone cardioprotette. Il Rotary Club di Agnone organizza una serata di beneficenza all’insegna del buon cibo e del divertimento. Il ricavato della serata sarà devoluto per l’acquisto di defibrillatori da installare presso l’Istituto Omnicomprensivo di Agnone”.

Saranno diversi operatori del settore alimentare a dare il loro contributo per la cena. L’aperitivo (rustici e caciocavallo di Agnone) è offerto dal panificio Alto Molise e dal caseificio Di Nucci. L’antipasto (millefoglie di zucca e stracciata di Agnone) è della Locanda Mammì mentre il primo (Gnocchi di ‘Patate e foglie’) sarà firmato dal ristorante La Panonda.

Il secondo (manzo alla brace con castagne, sedano e cicoria)verrà preparato dallo chef del ristorante Terra Mia ed infine il dolce (torta al cioccolato con crema di pistacchio) sarà ancora del panificio Alto Molise.

La cena benefica, il cui ricavato sarà destinato proprio per l’acquisto di defibrillatori per l’Istituto scolastico agnonese, ha un costo di 30 euro a persona. Eventuali prenotazioni possono essere effettuate chiamando Manuela al 348.06505086 o Barbara 328.1571868 oppure a Maria Luigia al 347.0635444.

Vittorio Labanca